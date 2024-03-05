Путин сказал, что россияне не будут есть червячков и мотыльков, как на Западе

Путин отметил успехи отечественного агропромышленного комплекса

1:23 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин в ходе поездки на Ставрополье отметил успехи отечественного агропромышленного комплекса. Он осмотрел тепличный комплекс "Солнечный дар"-крупнейший комплекс в Европе по выращиванию помидоров и продегустировал продукцию.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Также Владимир Путин провёл встречу с работниками АПК Ставропольского края и открыл по видеосвязи несколько предприятий по производству продуктов питания. В ходе беседы он заметил, что когда наши "западные партнёры" говорят о "еде будущего", то как правило, показывают каких-то червячков и мотыльков. "У вас же продукция связана с кондитерскими изделиями, хлебобулочными"-удовлетворённо подметил президент.

Владимир Путин доволен общими темпами развития сельского хозяйства, ростом доли сельскохозяйственного производства в национальном ВВП. Вместе с тем он призвал не останавливаться на достигнутых результатах. Действительно, за годы президентства Владимира Путина Россия превратилась в одного из крупнейших экспортёров сельхозпродукции, в том числе и пшеницы. В то время как Советский Союз при всей мощи своей экономики, начиная с середины 1960-ых годов остро нуждался в поставках пшеницы, причём основным импортёром была Канада. Таким образом, уровень национального суверенитета в области продовольствия в России сейчас безусловно выше, чем в СССР.