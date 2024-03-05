Путин начал турне по регионам России со Ставрополя

Президент России прибыл в Ставропольский край

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Владимир Путин прибыл в Ставрополь на самолёте. В ходе рабочей поездки президент намерен посетить тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного кластера "Эко-культура". Также будет проведена встреча с губернатором региона Владимиром Владимировым.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин неоднократно говорил, что весьма ценит рабочие поездки по регионам, общение как с чиновниками на местах, так и с простыми людьми. В ходе Послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент подчеркнул, что меры, предложенные в Послании, вырабатывались в ходе поездок по регионам и с учётом реальных запросов людей, проживающих в субъектах Федерации.