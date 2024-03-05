Сообщается, что на Крымском мосту возобновлено автомобильное и железнодорожное движение

Движение на Крымском мосту восстановлено

0:13 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Симферополь

На Крымском мосту возобновили движение. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Сейчас возобновлено движение транспортных средств. На 9 часов по московскому времени со стороны Тамани очереди ожидают 140 автомобилей, а со стороны Керчи — 240 машин. Им придётся простоять около часа, пишет канал.

РИА "Новости" также подтвердили возобновление автомобильного движения по Крымскому мосту. О возобновлении движения поездов сообщает телеграм-канал перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

— Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать, — заявили в компании, добавив, что несколько поездов идут с опозданиями.

О перекрытии движения на мосту сообщалось в ночь на 5 марта. Ездить по объекту не разрешалось более 8 часов.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц вновь заверил, что Берлин не станет оснащать Киев ракетами Taurus. Он сделал такое заявление на фоне скандала с опубликованной записью, где немецкие военные обсуждают возможный удар по Крымскому мосту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.