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Кожемяко укрепляет Приморье героями специальной военной операции

1:58
Россия » Дальний Восток » Владивосток

В своем послании к Федеральному Собранию России президент Владимир Путин акцентировал внимание глав регионов и правительства на привлечение к работе на государство "новой элиты" — ветеранов и участников специальной военной операции.

Кожемяко укрепляет Приморье героями специальной военной операции
Фото: wikimedia.org by я is licensed under CC0 1.0.

Но еще до выступления президента стало известно, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначил своим вице-губернатором по внутренней политике командира добровольческого отряда "Тигр" Сергея Ефремова.

В понедельник, 4 марта, губернатор Олег Кожемяко представил героя СВО на совещании с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований Приморья, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"По поручению Президента Владимира Путина всем, кто принимал участие в специальной военной операции, должны предоставляться возможности устройства на государственную и муниципальную службу, чтобы эти люди в дальнейшем формировали элиту нашей страны. Сергей Викторович уверенно руководит нашим батальоном "Тигр”, который за два года признан лучшим среди добровольческих формирований Министерства обороны России. Думаю, кураторство над ним вы продолжите, для нас важно, чтобы батальон оставался надежной боевой единицей и был хорошо обеспечен", — приводит пресс-служба слова губернатора.

Герой ДНР и Герой Приморья Сергей Ефремов профессиональный военачальник и руководитель, хорошо известный жителям края. Он имеет опыт военной службы в десантно-штурмовых войсках, работал первым заместителем главы Уссурийского городского округа, был председателем регионального отделения ДОСААФ России по Приморскому краю. С начала специальной военной операции командует добровольческим отрядом "Тигр", сформированным из жителей региона.

Накануне российские СМИ сообщали, что рейтинг команды губернатора Олега Кожемяко один из самых высоких в России, а экономика региона демонстрирует устойчивый рост.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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