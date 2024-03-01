Путин распорядился дать ученикам "второй шанс"-распоряжение выполнят

Пересдать ЕГЭ можно будет уже в этом учебном году

0:52 Your browser does not support the audio element. Россия

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на проблему ЕГЭ.

Фото: stolicaonego.ru

Он отметил, что формат экзамена-дискуссионный вопрос, механизм госэкзамена будет совершенствоваться. Кроме того, президент отметил, что недопустимо, когда детей учат одному, а экзаменационные программы предполагают освоение другого материала. Владимир Путин предложил дать абитуриентам "право второго шанса": теперь они могут пересдать один из ЕГЭ по своему выбору для получения более высоких баллов для поступления уже в этом учебном году, а не через год, как это было ранее.

Формат ЕГЭ вызывает с самого начала бурную дискуссию в обществе. Изначально объединяющий всех формат не привёл к равенству возможностей поступающих. Владимир Путин отметил, что требуется работа с репетиторами, что "не всем по карману".