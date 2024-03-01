Дмитрий Песков рассказал, кто может участвовать в программе "Время героев"

В России запускается программа кадровой подготовки "Время героев"

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Владимир Путин своим решением запустил с 1 марта 2024 года программу подготовки кадров "Время героев".

Фото: kavkaz-uzel.eu

Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года заявил, что ветераны и участники СВО должны стать новой элитой России, им необходимо создать все условия по продвижению в сфере госуправления, воспитательной политики, в науке и иных сферах. Он объявил, что с 1 марта запускается кадровая программа "Время героев".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что заявки на участие могут подать участники и ветераны СВО с боевым опытом, не имеющие судимости, имеющие высшее образование и опыт в управлении коллективом, в том числе и командования подразделением.