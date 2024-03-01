Дмитрий Песков пока не подтвердил достоверность данных Симоньян об участии офицеров бундесвера в теракте на Крымском мосту

В Кремле пока не исследовали запись разговора офицеров бундесвера с упоминанием теракта на Крымском мосту

0:53 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пока не подтвердил достоверность данных Симоньян об участии офицеров бундесвера в теракте на Крымском мосту. Он обещал, что в Кремле прослушают эту запись и дадут соответствующие оценки.

Фото: Openverse by Росавтодор is licensed under CC BY 4.0

Ранее Маргарита Симоньян-глава информационного агентства Russia Today, заявила, что у неё в распоряжении есть 40-минутная аудиозапись с конфиденциальными служебными разговорами офицеров бундесвера. Якобы немцы обсуждали работу офицеров Великобритании и США на Украине, а также возможность проведения теракта на Крымском мосту.

Госдума уже намерена поставить вопрос о необходимости дипломатической реакции на раскрывшиеся факты прямого участия офицеров бундесвера в диверсионной работе на стороне ВСУ. Представитель МИД Мария Захарова также потребовала разъяснений от германской стороны.