Пресс-секретарь Дмитрий Песков пока не подтвердил достоверность данных Симоньян об участии офицеров бундесвера в теракте на Крымском мосту. Он обещал, что в Кремле прослушают эту запись и дадут соответствующие оценки.
Ранее Маргарита Симоньян-глава информационного агентства Russia Today, заявила, что у неё в распоряжении есть 40-минутная аудиозапись с конфиденциальными служебными разговорами офицеров бундесвера. Якобы немцы обсуждали работу офицеров Великобритании и США на Украине, а также возможность проведения теракта на Крымском мосту.
Госдума уже намерена поставить вопрос о необходимости дипломатической реакции на раскрывшиеся факты прямого участия офицеров бундесвера в диверсионной работе на стороне ВСУ. Представитель МИД Мария Захарова также потребовала разъяснений от германской стороны.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.