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Путин отметил ряд проблем в школьном образовании

Путин прокомментировал проблемы школьного образования

1:26
Россия

Владимир Путин в Послании Федеральному собранию прокомментировал проблему содержания школьного образования и его несоответствия экзаменационным требованиям.

Путин прокомментировал проблемы школьного образования
Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы is licensed under Attribution 4.0

"Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Конечно, явно не на пользу делу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое."

Владимир Путин отметил, что в связи с этой проблемой приходится нанимать репетиторов, что "не всем по карману".

Президент отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, что он вызывает нарекания. Также он предложил дать "второй шанс" для абитуриентов, заваливших один из экзаменов, чтобы сдать его не через год, а в эту же приёмную сессию, чтобы успеть подать документы в высшее учебное заведение.

"Дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно – по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, и сделать это до конца приемной кампании в вузы."

Действительно, проблема с школьным образованием и итоговой аттестацией имеет широкий общественный резонанс. Родители и ученики испытывают огромный стресс при подготовке к ЕГЭ, дело доходит даже до необходимости помощи психологов. Чрезмерную роль ЕГЭ в образовательном процессе, подмену преподавания материала "натаскиванием на сдачу ЕГЭ" давно уже критикуют и профессиональные педагоги, и родители, и сами выпускники. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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