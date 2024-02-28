Россия: какие законы вступают в силу в марте?

Володин рассказал, какие законы вступят в силу в марте

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в марте этого года, сообщается на сайте Государственной думы Российской Федерации.

Фото: duma.gov.ru by Государственная Дума РФ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С 25 февраля начал действовать закон, по которому работодатели не могут увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет. Кроме того, собственники аварийного жилья теперь смогут получить новое жилье по договору соцнайма вне очереди, что позволит поддержать семьи с невысоким доходом, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Еще один закон, который вступил в силу в конце февраля, касается конфискации имущества за преступления против безопасности России: в частности, за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ.

С 1 марта вступают в силу законы о лесных насаждениях и системе государственного экологического мониторинга. Согласно этим нововведениям, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, смогут передавать в аренду без проведения торгов сельскохозяйственным организациям, которые ведут соответствующую деятельность на смежном участке, что позволит повысить качество содержания лесных насаждений и ухода за ними.

Помимо того, в России появится система государственного экологического мониторинга, которая предназначена для своевременного информирования граждан и органов власти о состоянии окружающей среды. В системе будет содержаться информация об источниках выбросов, состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и земель.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения станут видами деятельности, лицензируемыми Роспотребнадзором. Также установлен перечень товаров, работ и услуг, которые выполняются с использованием определенной доли вторичного сырья. В этот список вошли различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, пластмассовые изделия, картон и бумага.

Также с начала марта вступают в силу отдельные положения закона о госрегулировании производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции: при отсутствии лицензии на производство таких товаров оборудование должно быть законсервировано. Изменятся и требования к маркировке винодельческой продукции.

Ужесточается административная ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК высокой категории опасности. В случае, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штраф может составить до 450 тысяч рублей.

Со 2 марта владельцы машин смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Этот полис будет подразумевать введение пониженных коэффициентов страховых тарифов.

С 8 марта расширяется круг НКО, имеющих право на господдержку. В их перечень будут включены организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. Также в этот список войдут организации, занимающиеся безнадзорными животными.

С 19 марта заявление о выплате возмещения по вкладам можно будет подать в электронном виде на сайте Агентства по страхованию вкладов или на "Госуслугах". В систему страхования вкладов также включат средние предприятия, социально ориентированные НКО и профсоюзы.