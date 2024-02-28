Тюменцы сталкиваются с серьезными трудностями при посадке в автобусы из-за толстого слоя льда на остановке в центре города. Одна из местных жительниц поделилась своим негодованием, отметив, что людям, особенно пожилым, тяжело преодолеть эту преграду, а риск поскользнуться и попасть под автобус очень велик. Об этом сообщает nashgorod.ru.
Кроме того, тюменка выразила свое недовольство состоянием автобусов, особенно автобуса №30, который она описала как грязный, с рваными и заляпанными сиденьями, а также с немытыми стеклами. Женщина выразила удивление по поводу высокой стоимости проезда в таком автобусе в 21 веке.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.