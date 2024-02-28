Тюменцы борются с толстым слоем льда на остановке, опасаясь под автобус закатиться

Тюменцы жалуются на трудности при посадке в автобусы

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Тюменцы сталкиваются с серьезными трудностями при посадке в автобусы из-за толстого слоя льда на остановке в центре города. Одна из местных жительниц поделилась своим негодованием, отметив, что людям, особенно пожилым, тяжело преодолеть эту преграду, а риск поскользнуться и попасть под автобус очень велик. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кроме того, тюменка выразила свое недовольство состоянием автобусов, особенно автобуса №30, который она описала как грязный, с рваными и заляпанными сиденьями, а также с немытыми стеклами. Женщина выразила удивление по поводу высокой стоимости проезда в таком автобусе в 21 веке.