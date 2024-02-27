Леонид Слуцкий планирует лично встретиться с участниками СВО, ликвидировавшими "Абрамс"

3:10 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Краснодар

Планировавшаяся как громкая премьера этой зимы операция ВСУ по введению в бой новейшего танка "Абрамс" под Авдеевкой превратилась в неудачу. Несмотря на анонсирование его прибытия на протяжении всей предыдущей недели, первый же боевой выход этого американского "чудо-танка" закончился его уничтожением.

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Бойцы 15-й Отдельной мотострелковой бригады атаковали "Абрамса" при помощи дрона-камикадзе и добили его из ручного гранатомета.

Эксперты утверждают, что в "Абрамсах" нет ничего особенного. Они горят так же легко, как и немецкие "Леопарды". Два предыдущих опыта в Ираке показали, что у этого танка нет особых преимуществ. В Ираке американцы потеряли почти полсотни машин.

Таким образом, провал "зажигательной" премьеры в зоне конфликта на востоке был лишь вопросом времени. Символично, что уничтожил американский танк боец из 15-й мотострелковой бригады с позывным "Рассвет".

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о своем намерении лично встретиться с бойцами мотострелковой бригады, уничтожившими "Абрамс", чтобы поблагодарить их за их службу.

"Я планирую встретиться с операторами дронов и бойцами мотострелковой бригады, чтобы выразить им благодарность за их верную службу Родине. Хотя подвиг неоценим, но любая поддержка, необходимая им и их семьям, должна быть предоставлена", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Напомним, что в середине октября представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил украинскому порталу "Фридом", что США доставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка "Abrams". Однако с тех пор они не были замечены на фронте. В начале января текущего года журнал Forbes отмечал, что Украина не может использовать американские танки M1 Abrams на фронте из-за их уязвимости.

Интересно, что еще в 2015 году Владимир Жириновский предсказывал судьбу американских танков, говоря, что ни один из них не вернется обратно.

"Американские танки останутся в Прибалтике… в музее!", — заявил основатель ЛДПР.

Как видим, последние события подтверждают, что прогноз Жириновского становится реальностью. Однако судьба "Абрамсов" оказалась более печальной. Дело Жириновского продолжает жить на полях восточной Украины!

Напомним также, что в зоне конфликта на востоке появились FPV-дроны, названные в честь российского политика Владимира Жириновского. Первая партия беспилотных летательных аппаратов была передана бойцам мотострелкового батальона на Херсонском направлении в Крыму под руководством Леонида Слуцкого.

Эти дроны, получившие название "Жириновский", характеризуются устойчивостью к перепадам температуры, что особенно важно в зимний период. В случае потери сигнала они автоматически переключаются на различные частоты. Дальность полета "Жириновского" составляет 12 километров, что вдвое превышает аналогичные устройства.