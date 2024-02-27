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Представитель ЛДПР заявил о своем намерении встретиться с бойцами в зоне СВО

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

То, что должно было стать у ВСУ самой громкой премьерой зимы, превратилось в "зажигательный" провал. Под Авдеевкой на боевое поле вышел танк "Абрамс", о поставке которого шла речь на протяжении всей прошлой недели. Однако его дебют стал и финальным. Бойцы 15-й Отдельной мотострелковой бригады атаковали вражеский танк с помощью дрона-камикадзе и добили его гранатометом.

Представитель ЛДПР заявил о своем намерении встретиться с бойцами в зоне СВО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Специалисты утверждают, что "Абрамсы" ничем не выделяются. Они горят так же легко, как и немецкие "Леопарды". Две предыдущие кампании в Ираке показали, что этот танк не имеет особых преимуществ. Американцы потеряли там почти полсотни машин. "Зажигательный" дебют в зоне СВО был лишь вопросом времени. И символично, что уничтожил американский танк боец из 15-й мотострелковой бригады с позывным "Рассвет".

Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о своем намерении лично встретиться с бойцами, уничтожившими "Абрамс", и поблагодарить их за службу.

"Я лично встречусь с взводом операторов дронов, бойцами мотострелковой бригады, чтобы выразить им благодарность за верную службу Родине. Подвиг не оценишь деньгами, но мы должны оказать любую необходимую помощь им и их семьям", — написал Слуцкий в своем канале в Telegram.

Напомним, в середине октября представитель командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О'Доннелл, сообщил украинскому порталу "Фридом", что США доставили на Украину обещанную партию из 31 танка "Абрамс". Однако с того времени они не были замечены на фронте. В начале января журнал Forbes отметил, что Украина не может использовать американские танки M1 Abrams на фронте из-за их уязвимости.

Интересно, что судьбу американских танков еще в 2015 году предсказывал Владимир Жириновский. Политик утверждал, что ни один из них не вернется обратно.

"Американские танки останутся в Прибалтике… в музее!", — говорил основатель ЛДПР.

И как видим, последние события подтвердили его предсказание. Однако судьба "Абрамсов" более печальна. Дело Жириновского остается актуальным на полях СВО!

Кроме того, стоит отметить, что FPV-дроны, получившие имя в честь российского политика Владимира Жириновского, появились в зоне СВО. Первая партия таких дронов была передана бойцам отдельного мотострелкового батальона на Херсонском направлении в Крыму.

Эти дроны устойчивы к перепадам температуры и могут переключаться на разные частоты в случае потери сигнала. Их дальность полета составляет 12 километров, что вдвое больше, чем у аналогичных устройств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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