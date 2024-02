Представитель ЛДПР заявил о своем намерении встретиться с бойцами в зоне СВО

То, что должно было стать у ВСУ самой громкой премьерой зимы, превратилось в "зажигательный" провал. Под Авдеевкой на боевое поле вышел танк "Абрамс", о поставке которого шла речь на протяжении всей прошлой недели. Однако его дебют стал и финальным. Бойцы 15-й Отдельной мотострелковой бригады атаковали вражеский танк с помощью дрона-камикадзе и добили его гранатометом.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International