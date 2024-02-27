Традиционное послание президента РФ Владимира Путина покажут в кинотеатрах 17 российских городов, места уже можно бронировать

Сеть кинотеатров "Синема 5" организует прямую трансляцию послания президента РФ Владимир Путина Федеральному собранию в кинотеатрах 17 российских городов.
Представители компании "Синема 5" сообщили РИА Новости, что считают важным, чтобы основные моменты послания президента услышали как можно больше людей. Уже сейчас забронировано более 50% мест в кинотеатрах сети в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и других городах России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин активно готовится к оглашению послания Федеральному собранию, лично работая над его текстом. По словам Пескова, подготовка является "очень напряжённым вопросом" для российского лидера и требует ежедневных контактов с вице-премьерами, министрами и помощниками.
Напомним, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля. По словам заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в ходе послания глава государства может озвучить часть своей предвыборной программы.
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