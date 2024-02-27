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Традиционное послание президента РФ Владимира Путина покажут в кинотеатрах 17 российских городов, места уже можно бронировать

Послание президента РФ Федеральному собранию покажут в кинотеатрах

1:08
Россия

Сеть кинотеатров "Синема 5" организует прямую трансляцию послания президента РФ Владимир Путина Федеральному собранию в кинотеатрах 17 российских городов.

Послание президента РФ Федеральному собранию покажут в кинотеатрах
Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0

Представители компании "Синема 5" сообщили РИА Новости, что считают важным, чтобы основные моменты послания президента услышали как можно больше людей. Уже сейчас забронировано более 50% мест в кинотеатрах сети в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и других городах России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин активно готовится к оглашению послания Федеральному собранию, лично работая над его текстом. По словам Пескова, подготовка является "очень напряжённым вопросом" для российского лидера и требует ежедневных контактов с вице-премьерами, министрами и помощниками.

Напомним, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля. По словам заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в ходе послания глава государства может озвучить часть своей предвыборной программы.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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