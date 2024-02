Семейная пара из Тюмени, ставшая обладателем миллиарда рублей в лотерейном розыгрыше, возможно, покинула страну

Супруги из Тюмени, выигравшие в лотерею 1 млрд рублей, могли покинуть страну. Об этом сообщают издание 72.ru со ссылкой на собственный источник и телеграм-канал "Темы Тюмени", который ссылается на инсайдера, приближённого к счастливчикам.

