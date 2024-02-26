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Семейная пара из Тюмени, ставшая обладателем миллиарда рублей в лотерейном розыгрыше, возможно, покинула страну

Выигравшие в лотерею миллиард рублей жители Тюмени уехали из России

Россия » Сибирь

Супруги из Тюмени, выигравшие в лотерею 1 млрд рублей, могли покинуть страну. Об этом сообщают издание 72.ru со ссылкой на собственный источник и телеграм-канал "Темы Тюмени", который ссылается на инсайдера, приближённого к счастливчикам.

Выигравшие в лотерею миллиард рублей жители Тюмени уехали из России
Фото: flickr.com by Mike Miley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам первого источника, после победы мужчина уволился с работы — он был токарем в водоканале. Второй источник утверждает, что семья быстро продала квартиру и уехала из России.

Сами победители пока не подтверждали, и не опровергали данную информацию.

О победе жителей Тюмени в лотерее стало известно в январе 2024 года. В беседе с URA.RU семья говорила, что хочет купить новое жильё в своём городе, помочь деньгами детям и поправить здоровье, а также купить машину и попутешествовать.

Ранее стало известно, что в Тюмени бизнесмен не выплатил мигрантам 2,5 млн рублей. Тогда рабочие отправились к священнику. Чем завершилась эта история, читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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