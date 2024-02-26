Изолировать Россию не получается: всё дело в третьем законе Ньютона

Форум многополярности объясняется законами физики: изолировать РФ не получается

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

В Москве 26-27 февраля проходят Второй конгресс русофилов и Форум многополярности.

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Они бы и не состоялись, если бы не попытка Запада "отменить" РФ, убеждён политический обозреватель Андрей Перла.

"Всё дело в третьем законе Ньютона, который все знают со школьной скамьи, даже в Америке. Но не все умеют прикладывать к событиям актуальной политики. Действие равно противодействию", — отметил аналитик.

Маниакальное желание изолировать Россию привело к консолидации людей именно в странах, где особо проявлялась западная пропаганда. И эти люди являются прорусскими. Требование распространить везде " их правила", вызвало требования справедливости, цитирует "Царьград" обозревателя.

Россию объявили главным врагом — и именно поэтому она превратилась в центр притяжения для каждого, кого Запад угнетает, подытожил Перла.