В Москве 26-27 февраля проходят Второй конгресс русофилов и Форум многополярности.
Они бы и не состоялись, если бы не попытка Запада "отменить" РФ, убеждён политический обозреватель Андрей Перла.
"Всё дело в третьем законе Ньютона, который все знают со школьной скамьи, даже в Америке. Но не все умеют прикладывать к событиям актуальной политики. Действие равно противодействию", — отметил аналитик.
Маниакальное желание изолировать Россию привело к консолидации людей именно в странах, где особо проявлялась западная пропаганда. И эти люди являются прорусскими. Требование распространить везде " их правила", вызвало требования справедливости, цитирует "Царьград" обозревателя.
Россию объявили главным врагом — и именно поэтому она превратилась в центр притяжения для каждого, кого Запад угнетает, подытожил Перла.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.