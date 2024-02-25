Члены ЦИК отправятся на досрочное голосование в собачьих упряжках

Начинается досрочное голосование на выборах президента РФ

1:16 Your browser does not support the audio element. Россия

Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях на выборах президента РФ начнется сегодня 25 февраля и продлится до 14 марта, сообщает пресс-служба ЦИК. Проголосовать досрочно смогут моряки, охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников, а также старатели, вахтовики, оленеводы и работники метеостанций.

Фото: Wikimedia Commons by Porovuori is licensed under Public Domain

В Центризбиркоме России сообщили, что члены избирательных комиссий традиционно выедут на полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках.

Досрочное голосование начнется в труднодоступных местах Алтайского края, Архангельской области, Камчатского, Красноярского краев, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского края, республик Саха (Якутия) и Тыва, Сахалинской области, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в регионах Донбасса и Новороссии.

С 1 марта проголосовать на выборах главы государства смогут также россияне, пребывающие за границей.