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Разыскивается групер. Директор Алуштинского аквариума рассказал, чем опасен появившийся в Крыму морской хищник

В Крыму объявили премию за поимку опасного морского хищника групера

0:55
Россия

Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко объявил вознаграждение за поимку хищной рыбы групер, которая появилась в морских водах полуострова.

В Крыму объявили премию за поимку опасного морского хищника групера
Фото: wikimedia.org by Альберт кок is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Средиземноморский хищник групер был недавно замечен в Черном море у Крыма — двух особей выловили местные рыбаки. Рыб доставили в Алуштинский аквариум, где они сейчас и обитают. Жиленко назвал появление груперов "тревожным сигналом".

"Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет", — сказал директор аквариума.

Жиленко добавил, что представители лучеперого рода вырастают до 0,5 метров в длину, а некоторые особи достигают 2 метров. Каждому, кто поймает и принесет групера в Алуштинский аквариум, директор обещает выплатить 5 тысяч рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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