ВСУ не оставляют попыток нанести воздушное поражение российским регионам

Российская система ПВО отразила очередную "атаку дронов"

В ночь на 17 февраля ВСУ предприняли очередную попытку нанести массированный удар беспилотниками по регионам Юга и Центра России.

Фото: Минобороны РФ

1 беспилотник был сбит в Курской области. В Белгородской и Воронежской областях сбито по 4 беспилотника. В калужской области сбито 6 беспилотников.

Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, в её воздушном пространстве было ликвидировано 18 беспилотников.

Украина на фоне всё более громких поражений на фронте сделала ставку на применение беспилотников для атак по тыловым регионам РФ с целью дестабилизации ситуации, подрыва доверия населения к властям, нанесения не столько мобилизационного и экономического сколько информационно-репутационного урона.

Российская ПВО на сегодняшний момент показывает максимально возможную эффективность.