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Депутаты ЛДПР предложили освободить от налогов всех с доходом меньше 30 тыс. в месяц

5:32
Россия » Юг » Краснодар

Депутаты из фракции ЛДПР в Госдуме представили новую инициативу, которая направлена на помощь малоимущим гражданам. Она связана с изменениями в Налоговом кодексе, которые предполагают освобождение от налога на доходы физических лиц всех тех, кто зарабатывает не более 30 тысяч рублей в месяц, и чей годовой доход не превышает 360 тысяч рублей.

Депутаты ЛДПР предложили освободить от налогов всех с доходом меньше 30 тыс. в месяц
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Мотивация депутатов весьма проста. Цены на продукты растут стремительно, торговцы используют различные хитрости, чтобы скрыть рост инфляции, например, уменьшая количество товаров в упаковках. Стоимость потребительской корзины за год выросла на 5 тысяч рублей. Кроме того, на некоторые регионы России обрушились снежные бури и метели, из-за чего коммунальные службы не успевают справиться с уборкой снега и ремонтом коммуникаций. Это, в свою очередь, приводит к повышению тарифов на коммунальные услуги. Малоимущие граждане оказываются в финансовой ловушке: их доходы минимальны, а государство, помимо 13% налога, всё чаще требует дополнительных расходов на самые необходимые вещи.

“Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчёта, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остаётся без копейки, живёт от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета”, – объясняет суть инициативы Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Проект закона направлен на рассмотрение в Правительство РФ, но предварительная позиция правительства уже известна. Напомним, что этот проект закона уже вносился в сентябре прошлого года, и ответ был: "нуждается в существенной доработке". Проблема заключалась в том, что под эту льготу могли попасть граждане с общим доходом выше 30 тысяч рублей (включая доходы от других источников). То есть эту льготу могли использовать налогоплательщики, которые не являются социально незащищенными.

С учетом внесенных изменений документ снова направлен в Правительство Российской Федерации 15 февраля. ЛДПР вновь ожидает непростой борьбы за свою народную инициативу во всех ее аспектах. У противников законопроекта, как обычно, будут свои аргументы, чтобы не потерять финансовый выигрыш. Мы надеемся, что этот "формализм" и неуклюжесть финансовой системы будут преодолены в пользу людей при принятии решения.

Мотивация депутатов весьма проста. Цены на продукты растут стремительно, торговцы используют различные хитрости, чтобы скрыть рост инфляции, например, уменьшая количество товаров в упаковках. Стоимость потребительской корзины за год выросла на 5 тысяч рублей. Кроме того, на некоторые регионы России обрушились снежные бури и метели, из-за чего коммунальные службы не успевают справиться с уборкой снега и ремонтом коммуникаций. Это, в свою очередь, приводит к повышению тарифов на коммунальные услуги. Малоимущие граждане оказываются в финансовой ловушке: их доходы минимальны, а государство, помимо 13% налога, всё чаще требует дополнительных расходов на самые необходимые вещи.

"Мы видим, как стремительно растут цены в магазинах, тарифы на коммунальные услуги, как увеличивается стоимость лекарств. В нашу партию поступает множество обращений по этому вопросу. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Простой расчет показывает, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, потративший деньги на квартиру, продукты и другие необходимые вещи, остается без средств, живя от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его уже низкого дохода просто несправедливо. Освободив россиян со зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы реально поможем им. В некоторых случаях это может быть критически важно для семейного бюджета", - объясняет суть инициативы председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Проект закона направлен на рассмотрение в Правительство РФ, но предварительная позиция правительства уже известна. Напомним, что этот проект закона уже вносился в сентябре прошлого года, и ответ был: "нуждается в существенной доработке". Проблема заключалась в том, что под эту льготу могли попасть граждане с общим доходом выше 30 тысяч рублей (включая доходы от других источников). То есть эту льготу могли использовать налогоплательщики, которые не являются социально незащищенными.

С учетом внесенных изменений документ снова направлен в Правительство Российской Федерации 15 февраля. ЛДПР вновь ожидает непростой борьбы за свою народную инициативу во всех ее аспектах. У противников законопроекта, как обычно, будут свои аргументы, чтобы не потерять финансовый выигрыш. Мы надеемся, что этот "формализм" и неуклюжесть финансовой системы будут преодолены в пользу людей при принятии решения.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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