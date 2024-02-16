Депутаты ЛДПР выдвинули ряд инициатив социальной направленности

В социальном государстве не может быть допущено существование "второсортных граждан", подчеркнул Владимир Жириновский, выступая с высоких трибун. Политик неоднократно поднимал вопрос о глубоком расколе между людьми с низким и высоким достатком, приводя удручающие статистические данные: доходы бедных отстают в 40-50 раз от доходов богатых. Его всесторонняя стратегия в области внешней политики, регионального развития, поддержки отечественного производства и социальной защиты населения остается неизменной для его сторонников и последователей.

"Страна с такими ресурсами должна кататься как сыр в масле. Более богатой страны в мире нет. Единственная партия, которая на все на это реагирует, не идет на поводу у олигархов — ЛДПР", — заявлял Владимир Вольфович с парламентской трибуны в 2021 году.

Цель не в уничтожении богатых (мы не нуждаемся в еще одной кровавой революции), а в поддержке бедных. Необходимо предоставить им возможность обеспечивать свои семьи трудом и жить достойно", — так сформулировал свою социальную доктрину политик. Эти принципы придерживаются и его партийцы.

Только за первый месяц весенней сессии депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли череду законопроектов социальной направленности. Депутаты обратили внимание на несправедливость учета стажа работников вредных производств. В настоящее время признание стажа, дающего право на льготы, происходит только за время, проведенное непосредственно в опасных условиях. Например, для пожарных это только часы, проведенные на пожаре, но не дежурства в казарме.

По новому законопроекту, люди, занятые в опасных отраслях, должны получать льготный стаж за все время, проведенное на рабочем месте. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение нижней палаты

Еще один — касается социальной поддержки участников СВО, получивших инвалидность. Парламентарии предлагают за счет федерального бюджета выделять данной категории граждан специальные автомобили с ручным управлением. На сегодняшний день инвалидам войн приходится за свои деньги покупать и переоборудовать машины. Документ также внесен на рассмотрение Госдумы.

На вопрос "где брать деньги на новые социальные программы" у главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого есть внятный ответ. Нужно перестать финансировать врагов России. Так, политик предлагает "замороженные средства" за вносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ направит на нужды участников СВО и их семей, а бессмысленную выплату роялти антироссийски настроенным деятелям искусства направить в поддержку молодой талантливой молодежи.

"Предателей России, тех, кто уехал за границу и оттуда дискредитирует Вооружённые Силы РФ, власть, российское общество, тех, кто не уважает наши законы, надо лишить авторских отчислений и направить их гонорары на развитие культуры в регионах и поддержку талантливой молодежи", — заявляет Слуцкий.

Соответствующая инициатива направлена на заключение в Правительство.