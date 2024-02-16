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Депутаты ЛДПР выдвинули ряд важных законопроектов на рассмотрение в Госдуму РФ

3:10
Россия » Поволжье » Киров

Вопрос обеспечения социальной поддержки россиян является ключевым аспектом государственной ответственности, особенно в настоящее время, когда страна сталкивается с военными действиями на востоке и экономическим давлением со стороны Запада.

Депутаты ЛДПР выдвинули ряд важных законопроектов на рассмотрение в Госдуму РФ
Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0

Важно вспомнить слова Владимира Жириновского, который выступал за то, чтобы понятие "русский" больше не ассоциировалось с "бедностью", "безработицей", "заброшенностью" или "голодной смертью". Он всегда выдвигал заботу о социально уязвимых слоях населения на передний план своей политической деятельности.

"Политика российских верхов, направленная против бедных, совершенно недопустима. Нуждающимся необходимо предоставить все возможности для того, чтобы они зажили нормальной жизнью, а не нищенствовали", — было ключевым в его программе. С тех пор цели и задачи первой в стране оппозиционной партии не изменились.

Реализация этой доктрины Жириновского может быть оценена через проект "Скажи Слуцкому правду!". Первые результаты этого практически народного опроса привели к разработке законопроекта о прямых выборах мэров и других должностных лиц в муниципалитетах. Более 90% опрошенных высказались за прямые выборы.

"Назначенные администраторы отвечают перед своим начальством. Раз люди не выбирали, то и вопросы жителей отодвигаются на второй план. Главный приоритет там — выполнить команды "сверху", красиво отчитаться. Только прямые выборы заставят местную власть слышать людей, а не рисовать цифры на бумаге. Власть должна работать на благо своих граждан", — говорит Леонид Слуцкий.

В рамках работы на первой неделе весенней сессии в Государственной Думе фракция ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого представила несколько законопроектов, направленных на улучшение социальной защиты. Одним из них является введение поправок к трудовому законодательству, которые расширяют условия начисления стажа для работников вредных производств.

Также особое внимание уделяется участникам военных действий. Предлагается законопроект, предоставляющий инвалидам-участникам вооруженных конфликтов право на бесплатный специальный автомобиль с ручным управлением.

Для лиц с заработной платой ниже 30 тысяч рублей в месяц предлагается освободить их от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при условии, что их годовой доход не превышает 360 000 рублей.

Дополнительные ресурсы для социальных программ предлагается получать за счёт доходов антироссийской "элиты", направляя их на поддержку молодых талантов.

"Назначенные администраторы отвечают перед своим начальством. Раз люди не выбирали, то и вопросы жителей отодвигаются на второй план. Главный приоритет там — выполнить команды "сверху", красиво отчитаться. Только прямые выборы заставят местную власть слышать людей, а не рисовать цифры на бумаге. Власть должна работать на благо своих граждан", — говорит Леонид Слуцкий.

Все вышеперечисленные законопроекты отправлены на рассмотрение правительству, демонстрируя продолжающееся внимание к социальным вопросам со стороны политической партии Владимира Жириновского.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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