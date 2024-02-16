Весеннюю сессию Госдумы начали с инициативы выравнивания регионов

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Фраза "За русских!", высказанная Жириновским много лет назад, сегодня кажется стала основой для формирования внешнеполитического курса государства. Однако относительно фразы "За бедных" мнения разделились. Неоспоримым фактом являются законодательные инициативы, выдвинутые его партией, которые по-прежнему вносят пользу для граждан.

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Весеннюю сессию Госдумы под предводительством Леонида Слуцкого, наследника Жириновского, начали с амбициозной инициативы — выравнивания возможностей регионов.

"Казалось бы, одна и та же страна, но разные дороги, разные больницы, разные зарплаты. Уравнивание регионов по их социально-экономическим показателям должно стать одной из ключевых национальных задач для России на современном этапе", — заявил лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на первом пленарном заседании.

13 февраля законопроект ЛДПР о запрете увольнения одиночных родителей с детьми до 16 лет получил одобрение в Кремле и был подписан Президентом России.

15 февраля была представлена новая инициатива, которую общество назвало "народной" — освобождение граждан с доходом до 30 тысяч рублей в месяц от уплаты НДФЛ, при условии, что их годовой доход не превышает 360 000 рублей.

Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно, — отмечает Слуцкий.

Во время обсуждения в Госдуме вопроса о приостановке членства РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Леонид Слуцкий предложил направить взносы ПА ОБСЕ — "сборища русофобов" — на поддержку бойцов СВО.

"Все выплаты, полагающиеся ПА ОБСЕ, предлагаю — и это моя позиция — направить на поддержку бойцов СВО и их семей для приближения нашей Победы над укрофашизмом!" — отметил депутат.

Студентам следует получать достойное вознаграждение за обучение. Стипендия не должна быть ниже МРОТа (который с 1 января 2024 года составляет 19 242 рубля в месяц). Однако минимальный размер государственной академической стипендии для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры сейчас составляет всего 1 967 рублей в месяц. Поэтому ЛДПР выступила с инициативой установить этот размер не ниже прожиточного минимума.

"Все выплаты, полагающиеся ПА ОБСЕ, предлагаю — и это моя позиция — направить на поддержку бойцов СВО и их семей для приближения нашей Победы над укрофашизмом!" — отметил депутат.

Министерство образования РФ выслушало предложения ЛДПР. Замминистра Константин Могилевский направил письмо в вузы с рекомендациями о размере стипендий для студентов, которые должны быть не ниже прожиточного минимума.

Замкнутый круг в виде: "Нет опыты — на работу не берем. Откуда опыт? На работу не берут" предлагается решить введением статуса "нулевого рабочего места". Эта мера предполагает занесение в трудовую книжку прохождение профессиональной подготовки и стажировки. На выходе у студента будет опыт и время не потрачено в пустую.

Жириновский утверждал, что его партия — народная. Именно поэтому, не имея административного ресурса, она сохраняет широкую поддержку россиян в течение более 30 лет и продолжает работать на благо всего народа. Идеи Жириновского живы!