Новый ужасный акт терроризма, осуществленный украинскими фашистами, унёс жизни пяти мирных жителей в Белгороде, включая младенца. Ещё 18 человек пострадали. Благодаря действиям российской ПВО было сбито 14 ракет, известных под названием "Вампиры", выпущенных из реактивных систем залпового огня польского производства. Если бы эти снаряды достигли своих целей, число жертв было бы значительно выше. Эти цели представляли собой исключительно гражданские объекты.
Это не первый случай атаки на Белгород. Накануне Нового года в результате массированных обстрелов со стороны Украины погибли 25 человек, а более 100 получили ранения. Более 40 зданий, включая административные, социальные и торговые объекты, были повреждены.
МИД России снова обратился в Совет Безопасности ООН, требуя рассмотрения этого нового преступления Украины против человечности. Однако международные организации, кажется, игнорируют очевидные преступления против мирных граждан, такие как Парламентская Ассамблея Совета Европы.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ вслед за парламентской ассамблеей Совета Европы, из которого мы вышли некоторое время назад, к великому сожалению, сегодня превратилась в клон Верховной Рады. Сегодня Парламентская ассамблея ОБСЕ, где работает представительная делегация Конгресса США и ряда других национальных делегаций, по сути, занимает активную русофобскую позицию. С этой точки зрения решение о приостановке нашего участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ абсолютно своевременное, абсолютно верное", — сказал Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Политик предложил средства взносов на эту организацию направить на нужды СВО.
Напомним, что Основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно призывал покинуть все эти международные "псевдогуманистические" площадки. Кстати, политик был убежден, что фактически открытая поддержка со стороны Европы и Вашингтона киевского режима рано или поздно развяжет ему руки для совершения терактов и на территории российских приграничных городов.
Теперь, когда укрофашисты от убийств отдельных лидеров мнений, таких как Дарья Дугина и Владлен Татарский, перешли к массовым терактам, можно констатировать — очередное страшное предсказание Жириновского сбывается с пугающей точностью.
"Нам нужно прекратить терпение по отношению к террористам из Украины. Мы должны истребить эту заразу силой нашего оружия. Пока мы терпим и проявляем милосердие, наши граждане на границе страдают. Украинские нацисты надеются на панику и слом наших людей, американские хозяева поддерживают их. Нужно нанести ответный удар по центрам принятия решений, без уступок: Зеленский несерьёзный, он не держит слово, после нашего доброго жеста он нас обманул. Зачем договариваться с наркоманом? Он должен быть первым, кто понесёт ответственность за всё", — написал Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале. Нет другого пути для России. И об этом говорил Жириновский…
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.