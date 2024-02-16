Теракт в Белгороде подтвердил предсказания Владимира Жириновского

3:07 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Саранск

Новый ужасный акт терроризма, осуществленный украинскими фашистами, унёс жизни пяти мирных жителей в Белгороде, включая младенца. Ещё 18 человек пострадали. Благодаря действиям российской ПВО было сбито 14 ракет, известных под названием "Вампиры", выпущенных из реактивных систем залпового огня польского производства. Если бы эти снаряды достигли своих целей, число жертв было бы значительно выше. Эти цели представляли собой исключительно гражданские объекты.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

Это не первый случай атаки на Белгород. Накануне Нового года в результате массированных обстрелов со стороны Украины погибли 25 человек, а более 100 получили ранения. Более 40 зданий, включая административные, социальные и торговые объекты, были повреждены.

МИД России снова обратился в Совет Безопасности ООН, требуя рассмотрения этого нового преступления Украины против человечности. Однако международные организации, кажется, игнорируют очевидные преступления против мирных граждан, такие как Парламентская Ассамблея Совета Европы.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ вслед за парламентской ассамблеей Совета Европы, из которого мы вышли некоторое время назад, к великому сожалению, сегодня превратилась в клон Верховной Рады. Сегодня Парламентская ассамблея ОБСЕ, где работает представительная делегация Конгресса США и ряда других национальных делегаций, по сути, занимает активную русофобскую позицию. С этой точки зрения решение о приостановке нашего участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ абсолютно своевременное, абсолютно верное", — сказал Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик предложил средства взносов на эту организацию направить на нужды СВО.

Напомним, что Основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно призывал покинуть все эти международные "псевдогуманистические" площадки. Кстати, политик был убежден, что фактически открытая поддержка со стороны Европы и Вашингтона киевского режима рано или поздно развяжет ему руки для совершения терактов и на территории российских приграничных городов.

Теперь, когда укрофашисты от убийств отдельных лидеров мнений, таких как Дарья Дугина и Владлен Татарский, перешли к массовым терактам, можно констатировать — очередное страшное предсказание Жириновского сбывается с пугающей точностью.