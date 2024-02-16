Народная инициатива ЛДПР: россиян хотят избавить от налогов

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Депутаты ЛДПР предложили избавить от налогов малообеспеченных граждан

2:48
Россия » Поволжье » Йошкар-Ола

Депутаты ЛДПР предложили освободить от налогов малообеспеченных граждан, доход которых меньше 30 тысяч в месяц.

Депутаты ЛДПР предложили избавить от налогов малообеспеченных граждан
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме выступили с очередной инициативой, направленной на поддержку малообеспеченных граждан. Она касается поправок в Налоговый кодекс. Предлагается освободить от налога на доходы физических лиц всех граждан, заработок которых не превышает 30 тысяч рублей в месяц, а суммарных годовой доход меньше 360 тысяч.

Инициатива депутатов направлена на уменьшение уровня бедности в регионах. Идея "слуг народа" проста — помочь людям. Учитывая, что потребительская корзина за год подорожала на 5 тысяч рублей, а торговцы пытаются маскировать инфляцию, уменьшая объем товаров в стандартных упаковках, то давно уже пора задуматься, как помочь людям выжить.

Стоит добавить к этому еще и "погодные причины", особенно в последние недели, когда коммунальщики одновременно сражаются с сугробами и ремонтируют выходящие из строя коммуникации. Казалось бы, причем тут это? Но любые подобные катаклизмы приводят к росту тарифов на услуги ЖКХ. А для малообеспеченных граждан это становится уже непосильной ношей.

"Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчёта, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остаётся без копейки, живёт от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета", — объясняет суть инициативы Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Проект закона уже находится на рассмотрении в правительстве РФ, но предварительная точка зрения кабмина известна. Стоит вспомнить, что данный проект уже был на обсуждении в сентябре прошлого года, однако его отправили на доработку, поскольку в ряды освобожденных от налога могли попасть граждане, которые не относятся к социально незащищенным слоям населения.

15 февраля доработанный документ вновь поступил на согласование. Депутатам ЛДПР вновь предстоит непростая борьба за свою гуманную инициативу. Ведь у оппонентов, не готовых терять деньги, найдутся козыри в рукаве. Остается надеяться, что формальные моменты удастся обойти при принятии решения в пользу людей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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