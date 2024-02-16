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После теракта в Белгороде Слуцкий призвал перестать "терпеть террор"

2:59
Россия » Поволжье » Самара

Снова произошел акт террора со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде, когда жилые кварталы, школа и торговый центр подверглись ракетному обстрелу. В результате атаки погибли шесть человек, в том числе ребенок возрастом год, а также 18 человек получили ранения.

После теракта в Белгороде Слуцкий призвал перестать "терпеть террор"
Фото: https://t.me/

Это уже не первый случай, когда киевский режим нападает на Белгород и другие города приграничной территории России, используя западное вооружение. По данным министерства обороны, разрушительный удар по Белгороду 15 февраля был осуществлен с использованием чешской РСЗО RM-70 Vampire. Запад по-прежнему поставляет украинским террористам оружие, а международные организации игнорируют происходящее.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), созданная для разрешения вооруженных конфликтов, в течение восьми лет игнорировала обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Эта организация показывает полное безразличие к убийствам мирных жителей, не только на территории России.

"ПА ОБСЕ превратилась в очередное сборище русофобствующих политиканов. Где она была, когда киевские террористы обстреливали жилые кварталы Белгорода, рынок в Донецке, пекарню в Лисичанске, сбивали Ил-76 с украинскими же военнопленными? Молчание здесь равносильно соучастию", — заявил с трибуны парламента Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий призвал правительство заморозить финансирование ПА ОБСЕ и направить эти средства на нужды участников специальной операции.

Россия не будет ждать реакции международных судов и сама примет меры по устранению террористической угрозы.

Еще в 2021 году Владимир Жириновский требовал решить "украинский вопрос" как можно быстрее, иначе пострадают наши граждане.

"Киевский режим представляет угрозу для России и для всей Европы, потому что на Украине сейчас возрождается настоящий фашизм. В Верховной Раде вручают героические звания, медали, ордена тем, кто больше всего убил людей", — предупреждал политик.

Фашизм на Украине нападает на российские города. Этому можно положить конец только путем устранения преступного режима Зеленского. Только полная демилитаризация и денацификация Украины помогут прекратить террор и защитить мирных граждан. Именно это подчеркивал президент Владимир Путин, а его мнение поддерживают все патриотически настроенные политики.

"Не имея шансов преодолеть нашу военную мощь, с разрешения своих заокеанских хозяев укронацисты бьют по русским городам. Хватит терпеть террор. Огнем нашего оружия нужно выжечь заразу. Хунта клоуна Зеленского ответит за все свои преступления", — так отреагировал на удар по Белгороду Леонид Слуцкий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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