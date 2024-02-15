Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" до 8 июля

Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до июля

Президент России Владимир Путин официально продлил международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля 2024 года, сообщается на сайте Кремля. Помимо того, глава государства поручил представить предложения о создании в Москве национального центра "Россия" с филиалами в регионах для сохранения наследия выставки.

Фото: kremlin.ru by Пресс служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Масштабная выставка "Россия" была организована по указу президента и открылась в День народного единства 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. По последним данным, ее посетили более 6 млн человек. Согласно опросу ВЦИОМ, 98% россиян испытали чувство гордости, посетив выставку "Россия" и ознакомившись с достижениями страны.