Владимир Путин выделил американских политиков, которые являются "нашими людьми"

Владимир Путин в интервью российскому журналисту "кремлевского пула" Павлу Зарубину дал дополнительные разъяснения по поводу тем, освещённых в материале Такера Карлсона из диалога с российским лидером.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0