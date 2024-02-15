Владимир Путин выделил американских политиков, которые являются "нашими людьми"

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Путин указал на "наших людей" в руководстве Америке

1:54
Россия

Владимир Путин в интервью российскому журналисту "кремлевского пула" Павлу Зарубину дал дополнительные разъяснения по поводу тем, освещённых в материале Такера Карлсона из диалога с российским лидером.

Путин указал на "наших людей" в руководстве Америке
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент России достаточно иронично и в то же время жёстко высказался по поводу ряда ключевых западных политиков, отметив противоречивость их политики и её несоответствие интересам самих же западных стран и их граждан. В своём стремлении дискредитировать Россию и представить её в невыгодном свете они доходят до абсурда. Так госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно рассказывал, как его прадед- еврей по национальности, вынужден был бежать из России, спасаясь от антисемитизма и погромов. Однако Путин указал, что прадед госсекретаря жил в Киеве и уезжал именно оттуда. Таким образом, Энтони Блинкен как бы отмечает, что доя него Киев- это "русский город", а вовсе не Украина. 

"Судя по всему, господин Блинкен – наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу"- пошутил Владимир Путин. 

Неожиданный ответ дал Путин на прямой вопрос о том, кто для России более выгоден в качестве президента США. 

 "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации."-прямо заявил президент.

В целом, Владимир Путин дал негативную оценку действующему внешнеполитическому курсу западных стран и США в частности. 

 "Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна"- констатировал российский лидер.

 В недавних выступлениях президент России обозначал конкретные просчёты нынешней администрации: рост и без того колоссального госдолга США, кризис с мигрантами на южной границе, ошибочная стратегия борьбы на Украине с Россией, отсутствие понимания геополитических реалий.

 

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