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На Дальнем Востоке фермершу оштрафовали на 30 тысяч за клевету на тигра в интернете

Жительницу Приморья наказали за распространение фейков о нападении тигра

1:05
Россия » Дальний Восток

Мировой суд приговорил жительницу Приморья к 30 тысячам рублей штрафа за фейки о тиграх, сообщила краевая прокуратура в четверг.

Жительницу Приморья наказали за распространение фейков о нападении тигра
Фото: Wikimedia Commons by Appaloosa is licensed under CC BY-SA 3.0

Осуждённая — владелица крестьянско-фермерского хозяйства в селе Ромашка Хасанского района. В марте 2023 года она нашла одну из своих лошадей мёртвой и решила, что её задрал тигр. Женщина распространила по соцсетям фото погибшей лошади с соответствующими комментариями.

На эти публикации обратила внимание районная прокуратура и инициировала их проверку. Экспертиза показала, что смерть лошади наступила в результате огнестрельных ранений, а следов нападения хищника на ней не нашли.

Тем не менее фермерша продолжала клеветать на тигра в интернете, "создавая условия для возникновения паники, волнений и общей дестабилизации обстановки", за что стала фигуранткой разбирательства по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Суд признал её виновной в этом правонарушении и приговорил к штрафу, решение вступило в законную силу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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