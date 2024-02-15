На Дальнем Востоке фермершу оштрафовали на 30 тысяч за клевету на тигра в интернете

Жительницу Приморья наказали за распространение фейков о нападении тигра

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия Дальний Восток

Мировой суд приговорил жительницу Приморья к 30 тысячам рублей штрафа за фейки о тиграх, сообщила краевая прокуратура в четверг.

Фото: Wikimedia Commons by Appaloosa is licensed under CC BY-SA 3.0

Осуждённая — владелица крестьянско-фермерского хозяйства в селе Ромашка Хасанского района. В марте 2023 года она нашла одну из своих лошадей мёртвой и решила, что её задрал тигр. Женщина распространила по соцсетям фото погибшей лошади с соответствующими комментариями.

На эти публикации обратила внимание районная прокуратура и инициировала их проверку. Экспертиза показала, что смерть лошади наступила в результате огнестрельных ранений, а следов нападения хищника на ней не нашли.

Тем не менее фермерша продолжала клеветать на тигра в интернете, "создавая условия для возникновения паники, волнений и общей дестабилизации обстановки", за что стала фигуранткой разбирательства по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Суд признал её виновной в этом правонарушении и приговорил к штрафу, решение вступило в законную силу.