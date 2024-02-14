Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков завершения СВО пока не имеется

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что сроки завершения СВО не определены.
Он также подчеркнул, что всё большая степень вовлечения стран Запада в конфликт на Украине путём увеличения поставок техники и боеприпасов приводит к тому, что сроки завершения СВО сдвигаются. Заявленные цели спецоперации остаются неизменными.
Песков отметил, что никаких секретных предложений о заморозке конфликта на Украине со стороны России не поступало. В то же время он заявил, что российское руководство открыто для обсуждения мирных инициатив по выходу из Украинского кризиса, но настаивает на необходимости учёта "реалий на земле", то есть с учётом новых границ Российской Федерации, обозначенных в Конституции по итогам вхождения новых регионов Донбасса и Запорожья по итогам референдумов в сентябре 2022 г.
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