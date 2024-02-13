По поручению президента Владимира Путина, правительство России совместно с правительством Белгородской области должны обеспечить создание особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино, к 15 мая.
Эта инициатива была поддержана президентом в ходе пресс-конференции и прямой линии, после того как предпринимательница из Шебекино высказала идею создания такой зоны. Об этом сообщает bel.ru.
Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, подчеркнул, что механизм создания зоны будет направлен на снижение налоговой нагрузки, особенно учитывая урон, понесенный местными предприятиями из-за обстрелов. Поддержка в виде особой экономической зоны представляется важным шагом для восстановления экономической активности и благополучия в регионе.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.