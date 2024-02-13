Путин инициирует создание особой экономической зоны в Шебекино. Что это значит для местных жителей?

Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону в Белгородской области, включая Шебекино

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

По поручению президента Владимира Путина, правительство России совместно с правительством Белгородской области должны обеспечить создание особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино, к 15 мая.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Эта инициатива была поддержана президентом в ходе пресс-конференции и прямой линии, после того как предпринимательница из Шебекино высказала идею создания такой зоны. Об этом сообщает bel.ru.

Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, подчеркнул, что механизм создания зоны будет направлен на снижение налоговой нагрузки, особенно учитывая урон, понесенный местными предприятиями из-за обстрелов. Поддержка в виде особой экономической зоны представляется важным шагом для восстановления экономической активности и благополучия в регионе.