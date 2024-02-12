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Дистанционное обучения из-за обрушения потолка: в Оренбургской области министр образования решил проблему

В Оренбургской области учеников гимназии в селе Донском переведут на очно-заочное обучение из-за обрушения потолка в спортзале

1:08
Россия » Поволжье » Оренбург

После инцидента в гимназии в селе Донском (Оренбургская область), где произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале, власти приняли решение перевести все классы на очно-заочный формат обучения до завершения проверок и получения заключения специалистов.

В Оренбургской области учеников гимназии в селе Донском переведут на очно-заочное обучение из-за обрушения потолка в спортзале
Фото: Openverse by Jordanhill School D&T Dept is licensed under CC BY 2.0

Это решение затронуло учеников 9-11 классов, которым предоставлена возможность заниматься во вторую смену в Красногвардейской первой школе, в то время как остальные учащиеся будут переведены на дистанционное обучение, сообщает 56orb.ru.

Это решение было принято совместно с министром образования Оренбуржья Алексеем Пахомовым, который заверил родителей учеников, что учебный процесс не пострадает от данной ситуации.

Следственный комитет уже начал уголовное расследование по этому инциденту, и специалисты работают над выявлением причин аварии.

Площадь обрушения превысила сто квадратных метров, что подчеркивает серьезность ситуации. Региональный Следком намерен представить результаты расследования главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по завершении проверок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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