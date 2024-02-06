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Жители приграничных регионов, потерявшие дома из-за обстрелов, смогут получить землю бесплатно

В кабмине расширили меры поддержки граждан, потерявших дома из-за обстрелов

0:52
Россия

В правительстве согласовали новый список мер для поддержки жителей приграничных регионов. Как следует из постановления, потерявшие дома из-за обстрелов жители приграничных регионов смогут получить землю бесплатно. Причём, произойдёт это независимо от того, пользовались ли они такой льготой ранее.

В кабмине расширили меры поддержки граждан, потерявших дома из-за обстрелов
Фото: Владимир Сальдо/Telegram

"Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли", — указали в правительстве.

При этом уточняется, что до сих пор, согласно законодательству, бесплатный земельный участок предоставлялся льготным категориям граждан. Это происходило лишь один раз, и перечень определяли сами представители региональных властей.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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