В правительстве согласовали новый список мер для поддержки жителей приграничных регионов. Как следует из постановления, потерявшие дома из-за обстрелов жители приграничных регионов смогут получить землю бесплатно. Причём, произойдёт это независимо от того, пользовались ли они такой льготой ранее.
"Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли", — указали в правительстве.
При этом уточняется, что до сих пор, согласно законодательству, бесплатный земельный участок предоставлялся льготным категориям граждан. Это происходило лишь один раз, и перечень определяли сами представители региональных властей.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.