Власти Оренбургской области обнародовали список погибших членов экипажа сбитого украинцами Ил-76

Список погибших членов экипажа сбитого ВСУ Ил-76 обнародован в Оренбуржье

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Власти Оренбургской области опубликовали список членов экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого украинскими боевиками в Белгородской области.

Фото: airliners.net by Anton Bannikov is licensed under GNU Free Documentation License,

В официальном Telegram-канале губернатора Оренбургской области опубликовано сообщение с соболезнованиями в адрес близких погибших авиаторов и список экипажа.

"Список погибших членов экипажа: командир корабля Беззубкин, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Соболезнуем родным и близким героев", — говорится в сообщении.

Военно-транспортный самолет Ил-76 выполнял рейс из Подмосковья в Белогородскую область. На борту находились, помимо шестерых членов экипажа, 65 украинских военнопленных, которых доставляли к границе для обмена, а также трое сопровождавших их офицеров Вооруженных сил России. Когда борт находился в небе над Белгородской областью, по нему были выпущены две украинские ракеты. ВСУ открыли огонь, несмотря на то, что были предупреждены о перевозке военнопленных. Самолет получил критические повреждения, пилотам удалось увести его от населенных пунктов. В результате катастрофы все находящиеся на борту погибли.

В Минобороны России назвали случившееся терактом. Украинские СМИ, изначально ликовавшие по поводу уничтожения российского самолета ВСУ, были вынуждены изменять заголовки и редактировать информационные сообщения. Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по атаке на Ил-76, но Франция, председательствующая в Совбезе, отказалась провести его.

Украинские власти в течение нескольких часов хранили молчание по факту террористической атаки. Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку по стране "до выяснения обстоятельств". Уже поздно ночью в его Telegram-канале появилось сообщение, что Киев "будет настаивать на проведении международного расследования".