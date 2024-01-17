В США признали мощь армии РФ в мировом рейтинге

Российскую армию включили в ТОП-3 сильнейших в мире

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

В США признали мощь российской армии в мировом рейтинге. Согласно данным американского рейтинга Global Firepower, в 2024 году армия РФ войдёт в тройку сильнейших армий мира.

Фото: pxfuel.com

"В 2024 году Россия займёт второе место среди 145 стран, включённых в ежегодный обзор", — отмечается в сообщении, опубликованном на портале.

При этом известно, что первое место заняла американская армия, а второе — китайская. При этом в 2023 году, по данным рейтинга американской компании U. S. News & World Report, российская армия стала сильнейшей в мире, заняв первую строчку. В то время армии США и Китая находились на втором и третьем местах соответственно. При этом, по данным рейтинга, Вооружённые силы Украины были на 15-м.

Также известно, что в 2022 году армия РФ заняла вторую строчку в рейтинге боевой мощи. Украина тогда находилась на 22-й позиции списка.