Изменятся до неузнаваемости: этих городов Приморского края коснутся улучшения

Названы города Приморского края, которые начнут реализацию мастер-планов развития

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

Подписанное распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина открывает путь к масштабным трансформациям в пяти населенных пунктах Приморского края.

Фото: Openverse by Dima st bk is licensed under CC BY-SA 4.0

В ходе визита президента России Владимира Путина на Дальний Восток было объявлено, что 16 дальневосточных городов, включая пять из Приморья, получают возможность начать реализацию своих мастер-планов развития.

Эти изменения затронут следующие города Приморского края:

Владивосток

Большой Камень

Находка

Арсеньев

Уссурийск

Ожидается, что положительные изменения станут заметными для жителей этих городов в ближайшее время. В частности, во Владивостоке уже идет работа по реализации главного документа развития столицы Дальнего Востока, сообщает zr.media.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично изучал состояние общественного транспорта в регионе, ездя в электричках и проводя анализ системы. Эти усилия направлены на улучшение общественного транспорта и внедрение системы легкого метро, предусмотренной мастер-планом для города.