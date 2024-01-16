Изменятся до неузнаваемости: этих городов Приморского края коснутся улучшения

Подписанное распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина открывает путь к масштабным трансформациям в пяти населенных пунктах Приморского края.
В ходе визита президента России Владимира Путина на Дальний Восток было объявлено, что 16 дальневосточных городов, включая пять из Приморья, получают возможность начать реализацию своих мастер-планов развития.
Эти изменения затронут следующие города Приморского края:
Ожидается, что положительные изменения станут заметными для жителей этих городов в ближайшее время. В частности, во Владивостоке уже идет работа по реализации главного документа развития столицы Дальнего Востока, сообщает zr.media.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично изучал состояние общественного транспорта в регионе, ездя в электричках и проводя анализ системы. Эти усилия направлены на улучшение общественного транспорта и внедрение системы легкого метро, предусмотренной мастер-планом для города.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.