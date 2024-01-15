Обвиняемого во взяточничестве главного свердловского десантника признали негодным для СВО

Медкомиссия признала негодным для специальной военной операции (СВО) на Украине председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина. Его обвиняют во взятке, сообщает URA.RU.
Его адвокат Дмитрий Бушухин допустил, что Тетерин вернется на фронт, но в другом статусе.
В ходе СВО Евгений Тетерин получил ранение. Сейчас он на реабилитации.
Следствие против главного свердловского десантника началось в 2021 году. Отмечается, что Тетерин передал около 13 миллионов рублей сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС). Изначально его отправили в СИЗО, но позднее перевели под домашний арест.
В 2022 году он принял решение отправиться на СВО, тогда же суд приостановил процесс по его уголовному делу. 15 января процесс возобновился.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.