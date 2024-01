Обвиняемого во взяточничестве главного свердловского десантника признали негодным для СВО

Медкомиссия признала негодным для специальной военной операции (СВО) на Украине председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина. Его обвиняют во взятке, сообщает URA.RU.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence