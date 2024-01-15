Обвиняемого во взяточничестве главного свердловского десантника признали негодным для СВО

Обвиняемый во взятке главный свердловский десантник признан негодным для СВО

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Медкомиссия признала негодным для специальной военной операции (СВО) на Украине председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина. Его обвиняют во взятке, сообщает URA.RU.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Его адвокат Дмитрий Бушухин допустил, что Тетерин вернется на фронт, но в другом статусе.

В ходе СВО Евгений Тетерин получил ранение. Сейчас он на реабилитации.

Следствие против главного свердловского десантника началось в 2021 году. Отмечается, что Тетерин передал около 13 миллионов рублей сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС). Изначально его отправили в СИЗО, но позднее перевели под домашний арест.

В 2022 году он принял решение отправиться на СВО, тогда же суд приостановил процесс по его уголовному делу. 15 января процесс возобновился.