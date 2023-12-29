Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельца "Хортицы" обвинили в пособничестве России и финансировании СВО на Украине
В ГИБДД рассказали, можно ли садиться за руль, если не вписан в ОСАГО
Эксперты рассказали, чего не следует говорить полицейским при остановке на дороге
МВД РФ увеличит число допустимых штрафных баллов при сдаче на права
В ВСУ призывают людей с отклонениями развития: дикое видео людоедского режима
Отмены концертов и корпоративы "под прикрытием": как зарабатывают уехавшие из РФ артисты
Eating Well: диетологи нашли связь чеснока с уровнем холестерина в крови
Залужный испугался и открестился от своей помощницы
Штрафы и предупреждения: рыбакам напомнили о запрете выходить на лед в Приморье

Жителей Ростовской области ожидает появление премиального вина и строительство вокзала на территории бывшего аэропорта

1:14
Россия

В Ростове-на-Дону произошел обвал подземного перехода на Театральном проспекте, вызвавший общественное возмущение. Сообщается, что крупные куски бетона упали на пол, а стены остались треснутыми. Пользователи социальных сетей назвали произошедшее "позорищем", выражая опасения относительно дальнейшей безопасности структуры.

Жителей Ростовской области ожидает появление премиального вина и строительство вокзала на территории бывшего аэропорта
Фото: Openverse by trolleway is licensed under CC BY 2.0

В связи с этим суд принял решение снять временный запрет на строительство Центрального областного автовокзала на территории бывшего аэропорта. Строительством занимается компания "Агроком Холдинг", принадлежащая местному олигарху Ивану Саввиди. Ранее "Донская сетевая компания" подала иск, требуя прекратить работы из-за повреждений их электрооборудования. Суд изначально запретил строительство, но на последнем заседании решение было отменено, и работы на объекте возобновились. Тем временем аналитики сообщают о предстоящем повышении цен на вино в России на 10-15%, а к лету ожидается возможное увеличение до 30%, связанное с трехкратным ростом акцизов, подписанных в конце ноября, сообщает rostovgazeta.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Нежный новогодний торт без выпечки за 20 минут: просто тает во рту

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
В США готова юридическая база для конфискации замороженных активов РФ. Что дальше?
В чем различия масел 5W40 и 5W30: автолюбитель должен знать, что идет на риск при самостоятельном определении марки масел
Киеву пора договариваться с русскими: всему виной взорванные бункеры НАТО Дмитрий Плотников Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Салат с черносливом и маринованным огурчиками: удивительное сочетание вкуса
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Последние материалы
Штрафы и предупреждения: рыбакам напомнили о запрете выходить на лед в Приморье
В Тюменской области рыболовы, нарушая законы, выловили 5 тысяч особей осетра и стерляди
Испанское антидопинговое агентство умалчивало о положительных допинг-пробах своих атлетов в течение 5 лет
Жительница Свердловска, победив анорексию, вновь столкнулась с буллингом в сети
В Киеве испугались новой спутниковой группировки РФ: "Переловят все Хаймарсы"
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
В Белгородском районе зафиксировали превышение торговой надбавки на продукты
Цена за квадратный метр жилья в Челябинской области составляет 80 467 рублей
Мексиканский салат: экзотическая изюминка новогоднего стола
Раскрыто отношение Пугачевой к Градскому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников