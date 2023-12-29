Жителей Ростовской области ожидает появление премиального вина и строительство вокзала на территории бывшего аэропорта

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия

В Ростове-на-Дону произошел обвал подземного перехода на Театральном проспекте, вызвавший общественное возмущение. Сообщается, что крупные куски бетона упали на пол, а стены остались треснутыми. Пользователи социальных сетей назвали произошедшее "позорищем", выражая опасения относительно дальнейшей безопасности структуры.

Фото: Openverse by trolleway is licensed under CC BY 2.0

В связи с этим суд принял решение снять временный запрет на строительство Центрального областного автовокзала на территории бывшего аэропорта. Строительством занимается компания "Агроком Холдинг", принадлежащая местному олигарху Ивану Саввиди. Ранее "Донская сетевая компания" подала иск, требуя прекратить работы из-за повреждений их электрооборудования. Суд изначально запретил строительство, но на последнем заседании решение было отменено, и работы на объекте возобновились. Тем временем аналитики сообщают о предстоящем повышении цен на вино в России на 10-15%, а к лету ожидается возможное увеличение до 30%, связанное с трехкратным ростом акцизов, подписанных в конце ноября, сообщает rostovgazeta.ru.