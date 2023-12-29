Штрафы и предупреждения: рыбакам напомнили о запрете выходить на лед в Приморье

1:42 Your browser does not support the audio element. Россия

Владивостокская администрация, совместно с силами МВД России, ГИМС и городской спасательной службы, провела операцию по обеспечению безопасности рыбаков на льду в районе станции Чайка. Основная цель операции заключалась в информировании рыбаков о запрете передвижения по льду весь зимний сезон.

Фото: МЧС России по Свердловской оласти

В ходе операции рыбакам выдавали строгие предупреждения и напоминали о потенциальных опасностях, связанных с ледяной поверхностью. На тех, кто неосторожно выезжал на лед на транспортных средствах, составляли протоколы с наложением штрафов в размере от 1000 до 3000 рублей.

Граждан также ознакомили с правилами пребывания на замерзших водоемах: с 31 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года, в периоды ледостава и вскрытия льда соответственно, выход на лед строго запрещен. Нарушители могут получить предупреждения или административные штрафы от 100 до 500 рублей.

Несмотря на частичное снятие ограничений из-за продолжительных морозов, некоторые районы остаются закрытыми до определенных дат, например, выход на лед в открытой части Амурского залива запрещен до 10 января 2024 года. Однако с 20 декабря разрешено исследовать залив Угловой, бухты Песчаная и Мелководная полуострова Песчаный, бухту Новик (бухта Полонка), район станции Санаторная, Океанская и бухту Воевода на острове Русский, сообщает vostokmedia.com.