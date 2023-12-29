Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельца "Хортицы" обвинили в пособничестве России и финансировании СВО на Украине
В ГИБДД рассказали, можно ли садиться за руль, если не вписан в ОСАГО
Эксперты рассказали, чего не следует говорить полицейским при остановке на дороге
МВД РФ увеличит число допустимых штрафных баллов при сдаче на права
В ВСУ призывают людей с отклонениями развития: дикое видео людоедского режима
Отмены концертов и корпоративы "под прикрытием": как зарабатывают уехавшие из РФ артисты
Eating Well: диетологи нашли связь чеснока с уровнем холестерина в крови
Залужный испугался и открестился от своей помощницы
Жителей Ростовской области ожидает появление премиального вина и строительство вокзала на территории бывшего аэропорта

Штрафы и предупреждения: рыбакам напомнили о запрете выходить на лед в Приморье

1:42
Россия

Владивостокская администрация, совместно с силами МВД России, ГИМС и городской спасательной службы, провела операцию по обеспечению безопасности рыбаков на льду в районе станции Чайка. Основная цель операции заключалась в информировании рыбаков о запрете передвижения по льду весь зимний сезон.

Штрафы и предупреждения: рыбакам напомнили о запрете выходить на лед в Приморье
Фото: МЧС России по Свердловской оласти

В ходе операции рыбакам выдавали строгие предупреждения и напоминали о потенциальных опасностях, связанных с ледяной поверхностью. На тех, кто неосторожно выезжал на лед на транспортных средствах, составляли протоколы с наложением штрафов в размере от 1000 до 3000 рублей.

Граждан также ознакомили с правилами пребывания на замерзших водоемах: с 31 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года, в периоды ледостава и вскрытия льда соответственно, выход на лед строго запрещен. Нарушители могут получить предупреждения или административные штрафы от 100 до 500 рублей.

Несмотря на частичное снятие ограничений из-за продолжительных морозов, некоторые районы остаются закрытыми до определенных дат, например, выход на лед в открытой части Амурского залива запрещен до 10 января 2024 года. Однако с 20 декабря разрешено исследовать залив Угловой, бухты Песчаная и Мелководная полуострова Песчаный, бухту Новик (бухта Полонка), район станции Санаторная, Океанская и бухту Воевода на острове Русский, сообщает vostokmedia.com.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Нежный новогодний торт без выпечки за 20 минут: просто тает во рту

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
В США готова юридическая база для конфискации замороженных активов РФ. Что дальше?
В чем различия масел 5W40 и 5W30: автолюбитель должен знать, что идет на риск при самостоятельном определении марки масел
Киеву пора договариваться с русскими: всему виной взорванные бункеры НАТО Дмитрий Плотников Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Салат с черносливом и маринованным огурчиками: удивительное сочетание вкуса
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Последние материалы
Штрафы и предупреждения: рыбакам напомнили о запрете выходить на лед в Приморье
В Тюменской области рыболовы, нарушая законы, выловили 5 тысяч особей осетра и стерляди
Испанское антидопинговое агентство умалчивало о положительных допинг-пробах своих атлетов в течение 5 лет
Жительница Свердловска, победив анорексию, вновь столкнулась с буллингом в сети
В Киеве испугались новой спутниковой группировки РФ: "Переловят все Хаймарсы"
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
В Белгородском районе зафиксировали превышение торговой надбавки на продукты
Цена за квадратный метр жилья в Челябинской области составляет 80 467 рублей
Мексиканский салат: экзотическая изюминка новогоднего стола
Раскрыто отношение Пугачевой к Градскому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников