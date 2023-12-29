В Белгородском районе зафиксировали превышение торговой надбавки на продукты

0:56 Your browser does not support the audio element. Россия

В Белгородском районе выявлены случаи нарушения установленных торговых наценок в магазинах Пушкарного и Комсомольского, касающихся цен на хлебобулочные изделия и сливочное масло. Прокуратура района приняла меры по наказанию ответственных лиц, возбудив дела об административных правонарушениях в связи с завышением регулируемых государством цен. Контроль над рассмотрением реакции нарушений осуществляется надзорным ведомством.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ранее было замечено завышение цен на куриные яйца на 20% у белгородских оптовиков, что привело к возбуждению административного дела против одного из юридических лиц.

В Ровеньском районе также зафиксированы случаи превышения торговых надбавок в трех магазинах, относящихся к муке и сливочному маслу. В двух из них надбавка превышала 10%, сообщает bel.ru.