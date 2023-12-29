Сальмонелла была найдена в продукции ставропольской птицефабрики

1:19 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ставрополь

Компания "Ставропольский бройлер" не смогла успешно оспорить штраф, наложенный на нее за обнаружение сальмонеллы в ее продукции, сообщается в материалах арбитражного суда. Попытки предприятия оспорить штраф были предприняты после случаев массового заболевания сотрудников компании "АгроэкоВоронеж" сальмонеллезом. 30 случаев отравления были зарегистрированы после употребления продукции "Ставропольского бройлера" в столовой.

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Проведенные исследования выявили наличие сальмонеллы, после чего был выписан штраф в размере 300 тысяч рублей, однако предприятие попыталось его оспорить. Арбитражный суд отклонил доводы компании, подчеркнув, что пробы продукции для проверки были взяты на стадии производства, и это не имеет юридического значения. Производство товара, не соответствующего требованиям, рассматривается как нарушение.

Не смотря на попытки оспорить решение, штраф с компании так и не был снят. Ранее управление Роспотребнадзора сообщало об обнаружении опасных бактерий в продукции "Ставропольского бройлера" неоднократно. Только за первое полугодие 2023 года предприятие уже трижды получило штрафы, сообщает newstracker.ru.