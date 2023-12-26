Подорожание в 2024 году: что ждет Ставрополье

Директор по связи с общественностью финансово-технологической компании "ONLY BANK" Максим Ильгов предсказывает подорожание различных товаров и недвижимости в Ставропольском крае и других регионах России в следующем году. Согласно его прогнозам, основные изменения будут затронуты следующие области:
Ильгов отмечает, что спрос на жилье, особенно на новые строительные проекты,, вероятно, сохранится на высоком уровне, но изменения могут повлиять на рынок вторичного жилья. Он также предупреждает о подорожании бытовой техники, включая электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты и ноутбуки, из-за роста инфляции, стоимости комплектующих и растущего спроса на новейшие технологии. Об этом сообщает newstracker.ru.
Эксперт считает, что повышение цен в некоторых секторах экономики будет компенсировано ростом доходов населения и зарплат, что укрепит покупательную способность.
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