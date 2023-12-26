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Подорожание в 2024 году: что ждет Ставрополье

1:26
Россия » Юг » Ставрополь

Директор по связи с общественностью финансово-технологической компании "ONLY BANK" Максим Ильгов предсказывает подорожание различных товаров и недвижимости в Ставропольском крае и других регионах России в следующем году. Согласно его прогнозам, основные изменения будут затронуты следующие области:

Подорожание в 2024 году: что ждет Ставрополье
Фото: ru.freepik.com
  • Уровень инфляции: Ожидается увеличение цен на различные товары и услуги в связи с изменениями в экономике России.
  • Рост цен на недвижимость: Сильнее всего подорожает недвижимость, и может возрасти обязательный первоначальный взнос по ипотеке до 25-30%.
  • Рост цен на автомобили: По прогнозам, цены на автомобили также будут увеличиваться.

Ильгов отмечает, что спрос на жилье, особенно на новые строительные проекты,, вероятно, сохранится на высоком уровне, но изменения могут повлиять на рынок вторичного жилья. Он также предупреждает о подорожании бытовой техники, включая электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты и ноутбуки, из-за роста инфляции, стоимости комплектующих и растущего спроса на новейшие технологии. Об этом сообщает newstracker.ru.

Эксперт считает, что повышение цен в некоторых секторах экономики будет компенсировано ростом доходов населения и зарплат, что укрепит покупательную способность.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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