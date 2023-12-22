В МЧС предупредили о штрафах за новогодние салюты на юге России

1:43 Your browser does not support the audio element. Россия Юг

На юге России запрещены новогодние салюты и фейерверки, предупредил высокопоставленный источник в МЧС РФ.

Фото: ТАСС by Егор Алеев

"Предупреждаем жителей приграничных регионов ещё раз: запускать фейерверки, салюты в новогодние праздники нельзя", — заявил он в разговоре с Pravda.Ru.

Нарушителей будут выявлять в том числе и по выложенным ими видео в интернете.

"Полиция получила установку: высылать наряды, работать по фото- и видеоматериалам нарушений [запрета] из соцсетей и мессенджеров, оформлять протоколы", — уточнил собеседник издания.

По его словам, штрафы за нарушение запрета — весьма ощутимые: до 30 тысяч рублей.

"Уже имеются прецеденты — оштрафована 52-летняя керчанка, считавшая: "Я же на день рождения, должны понять". Не поняли и понимать не будут, запрет есть запрет", — подчеркнул представитель ведомства.

Ограничения продиктованы соображениями безопасности.

"Это не прихоть — звук салюта легко спутать с работой ПВО или взрывом вражеского БПЛА, кроме того, фейерверками (звуками, вспышками) как маскировкой могут воспользоваться враги для диверсий", — пояснил он.

"Сейчас "салюты" идут в зоне СВО, по противнику. Давайте дождёмся нашей победы — уверен, в [её] честь будут потрясающие салюты", — заключил силовик.

Ранее мэр Сочи сообщил об отмене фейерверка в городе из-за СВО, затем губернатор Краснодарского края присоединился к этому начинанию и призвал сделать это и других — в итоге новогоднего салюта не будет в более чем 20 регионах, в том числе в Москве.