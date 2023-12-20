Жители Нижневартовска высказали недовольство из-за отсутствия куриных яиц в гипермаркетах, чему свидетельствуют опубликованные в сети фотографии пустых полок.
В частности, в "Магните" были распроданы все яйца, несмотря на их высокие цены: 10 штук стоили 113 рублей, а 20 штук — 219 рублей. Пустые полки также были замечены в магазине на улице Ханты-Мансийской. В "Ленте" покупателям предлагают только перепелиные яйца, сообщает muksun.fm.
Несмотря на отсутствие товара, жители города отмечают, что не во всех магазинах наблюдается дефицит яиц, но высокие цены вызывают беспокойство. Особенно тревожно, что к Новому году ситуация может усугубиться.
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