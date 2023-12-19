В Оренбурге дети останутся без новогодних утренников из-за вспышки вируса

1:12 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Оренбург

В этом году ученикам школ Оренбурга не предоставится возможности насладиться новогодними утренниками из-за решения учебных заведений отменить эту традицию. Причиной этого стал резкий рост заболеваемости вирусными инфекциями.

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Сначала было объявлено, что детей отправят домой и введут дистанционное обучение. Теперь также принято решение отменить новогодние праздники в школах города. Отмечается, что в учреждениях дополнительного образования утренники все же возможны, но с определенными ограничениями. Занятия в кружках Оренбурга временно приостановлены, сообщает 56orb.ru.

В контексте увеличившегося числа заболевших и обращений в скорую помощь (2 323 обращения за понедельник, рост +46% по сравнению с предыдущей неделей), родители выражают недовольство ситуацией. Некоторые задают вопрос: почему здоровым детям приходится страдать, и почему нельзя организовать для них праздник? Другие настаивают на необходимости отмены всех утренников из-за вспышки заболеваемости, чтобы избежать дополнительных рисков для детей.