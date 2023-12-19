В Сургуте запустили чат-бот, информирующий о работе общественного транспорта

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Компания "СТОПАТ" внедрила чат-бот для обслуживания запросов сургутян по вопросам общественного транспорта. Согласно информации городской администрации, чат-бот предоставляет возможность задавать вопросы о городских и дачных маршрутах. Пользователи могут получить информацию о новой транспортной схеме, расписании, а также узнать местоположение автобуса. Кроме того, через чат-бот сургутяне могут запросить контакты и информацию об остановке.

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Согласно сообщению мэрии, раздел "Задать вопрос" предоставляет возможность оставить заявку и получить подробный ответ от сотрудника в период с 6:00 до 22:00.

Напомним, что несмотря на введение чат-бота, горожане продолжают выражать недовольство по поводу работы общественного транспорта. Жалобы касаются как несоблюдения расписания, так и проблем с маршрутами, сообщает muksun.fm.

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