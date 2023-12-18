Три спорных посёлка поделили между Нижегородской и Владимирской областями

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Грани между Нижегородской и Владимирской областями успешно внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба регионального управления Росреестра.

Фото: Openverse by Рома Бомбенин is licensed under CC BY-SA 4.0

Пять нижегородских округов граничат с Владимирской областью, общая протяженность границы составляет 318,2 км. Процесс разграничения столкнулся с трудностями при определении границ трех поселков, территориально расположенных в обоих субъектах, сообщает newsnn.ru.

В результате Центральный поселок был передан Нижегородской области, а Груздевский и торфопредприятие "Большое" — Владимирской области. Ранее уже были установлены границы с шестью другими субъектами Российской Федерации, осталось только провести разграничение с Республикой Мордовия.