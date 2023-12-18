В новосибирских магазинах теперь можно приобрести яйца поштучно из-за их дефицита

1:30 Your browser does not support the audio element. Россия

В магазинах Новосибирска появилась возможность покупать яйца поштучно, на что обратили внимание горожане.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Предварительно, куриные яйца исчезли из ассортимента супермаркетов, а продавцы утверждали, что их просто не поставляют поставщики, возможно, из-за пересмотра цен. Цены на данный продукт значительно выросли, и на полках можно увидеть десяток яиц за 200 рублей.

О наличии яиц поштучно сообщили после пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос о дефиците и увеличении стоимости яиц. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что данная ситуация связана с рыночной конъюнктурой и стремлением производителей извлечь прибыль из сложившейся ситуации.

После обсуждения этого вопроса покупатели заметили яйца, продаваемые поштучно по цене от 9 до 10 рублей. Такая практика, однако, была распространена всегда, когда пенсионеры или студенты покупали несколько яиц вместо десятка. Два крупных производителя яиц в этом году объявили о намерении прекратить выпуск этого продукта. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что через две-три недели в Россию начнут поступать яйца из Азербайджана и Турции, что, вероятно, снизит цены после Нового года, сообщает atas.info.

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