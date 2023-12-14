Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Екатеринбурга оказался поджигателем собственного Range Rover в подземном паркинге
Вареные яйца: патогенные организмы развиваются скоро
Президент МОК Бах поддержал допуск россиян на Олимпийские игры в Париже
Владимир Путин о своих литературных предпочтениях: перечитываю уголовный кодекс
Путин ответил на вопрос о возможной выдаче Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже
Путин: Украина стала беднейшей страной Европы
Журналист из Магазина признался Путину, что ему "некогда рожать детей" после призыва президента
Путин ответил на призыв остановить "вакханалию с абортами": надо действовать аккуратно
Силуанов: Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила РФ

Студенты нижегородского строительного техникума пожаловались на нашествие мокриц

0:40
Россия

Студенты строительного техникума в Нижнем Новгороде высказали недовольство из-за наличия большого количества мокриц в учебном здании. Они поделились своим опытом в паблике "Мой Нижний Новгород", сообщив, что эти насекомые карабкаются по стенам, потолку и даже мебели, иногда падая на студентов и вызывая у них отвращение.

Студенты нижегородского строительного техникума пожаловались на нашествие мокриц
Фото: openverse.org by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0.

Студенты выразили беспокойство относительно безопасности и утверждают, что администрация техникума проигнорировала их жалобы и не предпринимает мер для устранения этой проблемы.

На данный момент запрос на комментарий был направлен в техникум, сообщает newsnn.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
Последние материалы
Путин: Украина стала беднейшей страной Европы
Журналист из Магазина признался Путину, что ему "некогда рожать детей" после призыва президента
Путин ответил на призыв остановить "вакханалию с абортами": надо действовать аккуратно
Силуанов: Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила РФ
Путин объяснил периодическое покашливание
Полковник Литовкин: Россия намерена окончательно освободить ДНР от ВСУ
В Херсонской области сообщили, что возмущённые бойцы ВСУ "готовы повернуть оружие на Киев"
Sohu: новый глава МИД Британии уже успел разозлить Китай и Россию
Студенты нижегородского строительного техникума пожаловались на нашествие мокриц
"Их права должны быть восстановлены": Путин отметил важность равной поддержки бойцов ЧВК "Вагнер" и участников боевых действий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников