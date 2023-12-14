Студенты нижегородского строительного техникума пожаловались на нашествие мокриц

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Студенты строительного техникума в Нижнем Новгороде высказали недовольство из-за наличия большого количества мокриц в учебном здании. Они поделились своим опытом в паблике "Мой Нижний Новгород", сообщив, что эти насекомые карабкаются по стенам, потолку и даже мебели, иногда падая на студентов и вызывая у них отвращение.

Фото: openverse.org by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0.

Студенты выразили беспокойство относительно безопасности и утверждают, что администрация техникума проигнорировала их жалобы и не предпринимает мер для устранения этой проблемы.

На данный момент запрос на комментарий был направлен в техникум, сообщает newsnn.ru.