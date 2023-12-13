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Дефицит и рост цен: почему в Красноярске ограничивают продажу яиц

0:37
Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярске наблюдается удивительная тенденция — ограничение продажи яиц в одни руки, как выяснил корреспондент prmira.ru.

Дефицит и рост цен: почему в Красноярске ограничивают продажу яиц
Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В магазинах сети "Бристоль" такая практика длится уже два года, и, несмотря на отсутствие ограничений в других магазинах, цены на яйца постепенно растут.

Даже яйца 2-й категории в магазине "Командор" подорожали на десять рублей, вызывая вопросы у потребителей. Согласно данным Красстата, цены на яйца в городе за первую неделю декабря выросли на 3 рубля, а за ноябрь — на 10 рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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