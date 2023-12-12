Производители из Хакасии представили на выставке во Вьетнаме чай и выпечку на основе конопли

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В конце ноября четыре компании из Хакасии участвовали в международной выставке "Vietnam FoodExpo" в Хошимине, Вьетнам, организованной Центром поддержки экспорта при поддержке правительства республики.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Продукция компаний, таких как "Карлон", "Doctor Dja", "Удачные" и "Завод АлёшинА", была востребована, и было проведено около 100 встреч с потенциальными клиентами. Интересным элементом представленной на выставке продукции является конопляный чай от ИП Шевченко, выпускающего его из легального сорта конопли без использования консервантов и добавок.

На данный момент четыре контракта находятся на стадии заключения. Участие Хакасии в Vietnam FoodExpo стало успешным шагом в продвижении региональных продуктов на мировом рынке, сообщает newkhakasiya.online.